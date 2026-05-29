الذهب يصعد مع ترقب اتفاق واشنطن وطهران وتوقعات الفائدة الأمريكية

إيران تعليقا علي تصريحات ترامب بشأن رفع الحصار البحرى : مضللة والاتفاق لم يُحسم بعد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 09:30 مساءً - كشفت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رفع الحصار البحري عن إيران وملفها النووى، تضمنت – بحسب وصفها – “مزيجا من الحقائق والمبالغات”، فى محاولة لإظهار ما اعتبرته “انتصارا سياسيا وإعلاميا” قبل استكمال التفاهمات النهائية بين الجانبين.

ونقلت وكالة فارس عن المصادر أن مذكرة التفاهم الجاري التفاوض بشأنها لا تتضمن أي بند يتعلق بتفكيك أو تدمير المواد النووية الإيرانية، خلافا لما تحدث عنه ترامب في تصريحاته الأخيرة.

 إيران: ترامب تجاهل الإشارة إلى الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة

وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي تجاهل الإشارة إلى بند وصفته طهران بالمهم، ويتعلق بالإفراج الفوري عن نحو 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، باعتباره شرطا أساسيا للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

وأكدت المصادر أن التفاهم المطروح يتضمن أيضا وقفاً كاملاً لإطلاق النار في لبنان، مشددة على أن طهران لن تدخل أي مرحلة جديدة مرتبطة بالعقوبات أو الملف النووي قبل تنفيذ البنود المتفق عليها وتسوية النقاط العالقة.

وأوضحت أن الصيغة النهائية لأي اتفاق ستُبنى على ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء الإيرانية”، مع وضع آلية رد فوري في حال أخلت واشنطن بالتزاماتها، في ظل استمرار حالة عدم الثقة بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، وطالب بفتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن الاتفاق سيُتخذ عقب اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

