إيران : نركز حاليا على إنهاء الحرب ووقف التصعيد .. وننتظر خطوات أمريكية جادة لرفع الحصار البحري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 11:18 مساءً - قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتصالات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، مؤكدة أن مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الرئيسية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب ووقف التصعيد، مشيرة إلى أن الحديث عن تفاصيل تخصيب اليورانيوم أو المواد النووية ليس مطروحا في هذه المرحلة من المفاوضات.