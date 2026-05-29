إيران : نركز حاليا على إنهاء الحرب ووقف التصعيد .. وننتظر خطوات أمريكية جادة لرفع الحصار البحري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 11:18 مساءً - قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتصالات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، مؤكدة أن مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الرئيسية.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب ووقف التصعيد، مشيرة إلى أن الحديث عن تفاصيل تخصيب اليورانيوم أو المواد النووية ليس مطروحا في هذه المرحلة من المفاوضات.
وأضافت أن إيران تريد التحقق من “مصداقية” التصريحات الأمريكية المتعلقة برفع الحصار البحري، معتبرة أن ما يُطرح حتى الآن قد يكون مجرد رسائل إعلامية وليس خطوات عملية على الأرض.
وأكدت الوزارة أن السفن التي تصفها بـ”المعادية” ما زالت ممنوعة من عبور مضيق هرمز، بينما جرى السماح للسفن التجارية بالمرور عبر تنسيق مباشر مع القوات الإيرانية.
وشددت الخارجية الإيرانية على أن إدارة مضيق هرمز مستقبلا ترتبط بالدولتين المطلتين عليه، وهما إيران وسلطنة عُمان، مؤكدة أن طهران تتحرك وفق مصالحها الوطنية وليس بناء على الضغوط أو التصريحات الأمريكية.
