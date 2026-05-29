إيران : لن نستكمل المفاوضات النووية مع أمريكا قبل الإفراج عن 12 مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 09:30 مساءً - في أول تعليق للجانب الإيراني، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحرى عن موانئ إيران، قالت وكالة فارس نقلا عن مسؤلين إيرانيين، إن طهران لن تدخل فى المفاوضات النووية قبل الإفراج عن 12 مليار دولار.

ونفت طهران ـ وفق وكالة الأنباء الإيرانية ـ صحة تصريحات ترامب حول وجود بند فى التافاق ينص على تدمير المخزون النووي. وقالت إيران إن ترامب لم يشر لشرط في مذكرة التفاهم وهو الدفع الفوري لـ12 مليار دولار من أموالنا المجمدة المنصوص عليه.

إيران تنفى تصريحات ترامب حول الملف النووي

ونسبت الوكالة إلى مصادر إيرانية قولها إن تصريحات ترامب مزيج من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع.

ونفت المصادر وفق الوكالة الإيرانية، ما قاله الرئيس الأمريكي بشأن‬ تفكيك أو تدمير المواد النووية في إيران، وقالت "هذا الأمر لم يرد في مذكرة التفاهم".

إيران وعُمان: ملتزمون بضمان حرية الملاحة عبر ⁧‫مضيق هرمز

ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العمانى بدر البوسعيدى ونظيره الإيراني عباس عراقجى التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر ⁧‫مضيق هرمز‬⁩ وفقًا لمسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية، وبما يتوافق مع القانون الدولي، ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية.

رفع الحصار البحرى عن إيران

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البرحى الذى فرضته أمريكا على الموانئ الإيرانية، وقال سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي.

أكد ترامب أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الذي سنرفعه الآن أن تبدأ عملية العودة، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية إن وجدت، مؤكدا أن تم تفجير العديد منها، وأن إيران سوف تزيل ما تبقى، واستكمال الإزالة الفورية للألغام البحرية.

بالمقابل طالب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز فورا دون فرض أي رسوم على السفت التي تمر في مياهه ، قائلاً " يجب فتح مضيق هرمز فورا دون أى رسوم مرور في الاتجاهين".