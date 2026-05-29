أكسيوس: اتفاق إيران يشمل وقف النار فى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 11:18 مساءً - نقل موقع "أكسيوس" عن مسئولين أمريكيين تأكيدهم أن الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن بندًا خاصًا بوقف إطلاق النار فى لبنان، ضمن التفاهمات الأوسع المتعلقة بالملف الإيراني والتوترات الإقليمية.

وبحسب المسئولين، فإن المباحثات الحالية لا تقتصر على الملف النووي فقط، بل تمتد لتشمل ترتيبات أمنية وسياسية في المنطقة، في ظل التحركات الأمريكية المكثفة لإنهاء التصعيد وفتح مسارات تهدئة جديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث متزايد عن اقتراب واشنطن وطهران من صياغة تفاهم نهائي يشمل ملفات عدة، أبرزها مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الوضع الأمني في لبنان.



