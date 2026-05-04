نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو بالمركزي الأوروبي: مخاطر ركود منطقة اليورو بسبب صراع الشرق الأوسط “حقيقية ومبررة” من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 12:13 مساءً - _ قال يانيس ستورناراس محافظ بنك اليونان وعضو مجلس إدارة European Central Bank، إن المخاوف من انزلاق منطقة اليورو إلى الركود في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط تعد “حقيقية ومبررة”.

وأضاف ستورناراس، في مقابلة نشرتها صحيفة “فيلليفثيروس” القبرصية اليوم الأحد، أن محادثات إنهاء الحرب مع إيران ستكون من العوامل الأساسية التي سيستند إليها European Central Bank عند تحديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرًا من المتانة، لكنه بدأ يفقد زخمه وقوته الدافعة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو بالمركزي الأوروبي: مخاطر ركود منطقة اليورو بسبب صراع الشرق الأوسط “حقيقية ومبررة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.