وزير التخطيط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نافذة دولية للمشروعات المصرية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 12:13 مساءً - دوت الخليج_ التقى دكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أصحاب المشروعات الفائزة بالدورات الثلاث السابقة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من مختلف المحافظات، وذلك لاستعراض قصص النجاح وبحث سبل تعزيز فرص التوسع، بالتزامن مع إطلاق الدورة الرابعة من المبادرة وفتح باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني.

حضر اللقاء أسامة صالح رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات الفائزة تمثل نماذج ملهمة تعكس مصداقية منظومة التقييم في اختيار أفضل المشروعات القادرة على تحقيق أثر تنموي وبيئي، خاصة في مجالات إعادة التدوير والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

وشدد على استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني وتذليل التحديات لضمان توسع هذه المشروعات، موضحًا أن المبادرة أصبحت نافذة دولية للمشروعات المصرية بعد عدد منها في مسابقات عربية ودولية وحصدها جوائز كبرى.

وأشار إلى أن مراعاة البعد البيئي أصبحت ضرورة وليست ترفًا، مؤكدًا حرص الجهات التابعة للوزارة، ومنها بنك الاستثمار القومي وشركة أيادي وNI Capital، على دعم القدرات التشغيلية للمشروعات وإتاحة فرص العمل.

واستعرض الوزير نتائج الدورات السابقة للمبادرة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، والتي شملت تقدم 17 ألف مشروع، وتأهل 4859 مشروعًا، وفوز 54 مشروعًا، إلى جانب تدريب 11500 متدرب عبر 130 جلسة تدريبية ميدانية وافتراضية وبالجامعات.

كما أشار إلى إعداد خريطة تفاعلية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات بهدف ربطها بجهات التمويل والاستثمار.

وأشاد دكتور أحمد رستم بحالة التناغم والتنسيق بين الوزارات والهيئات الشريكة، والتي ساهمت في دمج مختلف فئات المجتمع، بما يشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة ومشروعات الشباب وذوي الهمم، مع التركيز على دور المرأة في قضايا تغير المناخ.

من جانبه، أكد السفير هشام بدر أن أصحاب المشروعات الفائزة يمثلون نماذج وقدوة للمرشحين في الدورات المقبلة، موضحًا أن المبادرة تمثل منصة وطنية لدعم المشروعات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وفي ختام اللقاء، استعرض أصحاب المشروعات الفائزة تجاربهم الميدانية ونتائج مشروعاتهم وخططهم المستقبلية للتوسع، بما يعكس دور المبادرة في دعم الابتكار التنموي في مصر.

