محافظة الجيزة: رفع 1400 طن مخلفات صلبة بالمريوطية وطريق اللبيني ناهيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 04:24 مساءً - قامت محافظة الجيزة بتنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات الصلبة من طريق اللبيني ناهيا ومنطقة المريوطية وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 1400 طن من المخلفات الصلبة من طريق اللبيني ناهيا من خلال الدفع بعدد من معدات وسيارات مركز كرداسة بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة.

وأوضح محافظ الجيزة أن حملات رفع كفاءة طريق المريوطية شملت أعمال التجريد ورفع التراكمات والمخلفات بما يساهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف الأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات ورفع كفاءة النظافة بشكل مستمر.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أن الهيئة دفعت بعدد من المعدات وسيارات النقل لتحسين كفاءة النظافة بطريق المريوطية مشيرًا إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين مستوى النظافة.