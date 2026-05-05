مجلس النواب يوافق على التقرير العام للحساب الختامى لموازنة 24- 25

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 05:18 مساءً - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.

إحالة التقرير والتوصيات إلى الحكومة للتنفيذ

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة التقرير و التوصيات الواردة في التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها.

الحسابات الختامية كأداة لتقييم الأداء المالي للدولة

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي، إلى أن الحسابات الختامية تعكس الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية، وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.

تأثيرات التحديات العالمية على الموازنة العامة

ولفت التقرير، إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار، وهو ما فرض ضغوطًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع تلك التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.