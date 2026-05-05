تفاصيل: مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 05:17 مساءً - وقع حادث تصادم دراجتين بخاريتين في القليوبية على طريق الأحراز - شبين القناطر أسفر عن مصرع شاب وإصابة الآخر بسبب سرعتهما الزائدة، وقد تم نقل جثة الأول إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتم التصريح بالدفن عقب صدور التقرير التشريحي للجثة وانتهاء المباحث الجنائية من التحريات حول الحادث.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق الأحراز - شبين القناطر والإبلاغ عن وجود جثة ومصاب، وسرعان ما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة لكلا الدراجتين.

جارِ التعرف على هوية جثة الشخص المتوفى، فيما نُقِل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم التحفظ علي الدراجتين وتحرير محضر بالحادث وبدء النيابة التحقيقات في ملابسات الواقعة.