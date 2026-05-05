إنستاباي في مصر.. كيف يغير طريقة الدفع والتحويلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 05:17 مساءً - في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، يشهد القطاع المصرفي في مصر تطورًا متسارعًا في مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مع سعي مستمر لتقديم حلول أكثر سهولة وكفاءة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

كيف غيّر "إنستاباي" شكل التعاملات المالية في مصر؟

يبرز تطبيق "إنستاباي" كواحد من أهم الأدوات الحديثة التي أعادت تشكيل تجربة التعاملات البنكية، حيث أصبح محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني داخل السوق المصرية.

ويعمل البنك المركزي المصري على توجيه البنوك العاملة في السوق المحلي – والتي يبلغ عددها نحو 36 بنكًا – نحو توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل مختلف فئات المجتمع، دون تمييز، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز دمج الأفراد داخل المنظومة المصرفية.

سبب تتطور الخدمات المصرفية في مصر

تسعى الجهات التنظيمية إلى تحديث الخدمات البنكية لعدة أسباب رئيسية، أبرزها:

تعزيز الرقابة على حركة الأموال والحد من الممارسات غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

رفع كفاءة استخدام الموارد المالية وضمان استدامتها.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المختلفة داخل المجتمع.

توفير الوقت والجهد على العملاء من خلال حلول رقمية متطورة.

دعم إدارة المدخرات والاستثمارات بشكل أكثر كفاءة.

من بطاقات ATM إلى التطبيقات الذكية

شهدت نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ظهور بطاقات الصراف الآلي "ATM"، التي مثلت نقلة نوعية في تسهيل عمليات السحب والإيداع دون الحاجة لزيارة الفروع البنكية، ومع الوقت، توسع استخدامها ليشمل شرائح أوسع من العملاء، خاصة بعد طرح بطاقات مخصصة للشباب من قبل البنوك الكبرى.

ومع استمرار التطور التكنولوجي، لم تعد هذه البطاقات وحدها كافية لتلبية احتياجات المستخدمين، حيث بدأت البنوك في تقديم خدمات الإنترنت البنكي وتطبيقات الهواتف الذكية، وصولًا إلى إطلاق تطبيق "إنستاباي" الذي يجمع بين السرعة والسهولة في تنفيذ المعاملات المالية.