مجاناً وبدون تقطيع.. اطّلع على مباراة الزمالك ضد سموحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 05:17 مساءً - تبحث الجماهير عن طرق متابعة الزمالك ضد سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

ملعب مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب برج العرب، حيث يحل الزمالك ضيفًا على سموحة في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على قمة الترتيب، بينما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على تحسين وضعهم في جدول البطولة.

ويدخل الزمالك المواجهة بأداء أكثر استقرارًا مقارنة بمنافسه، رغم خسارته الأخيرة، إذ لا يزال يمتلك حظوظًا قوية في المنافسة على اللقب، معتمدًا على صلابته الدفاعية وقدرته على إدارة مجريات اللعب واستغلال الفرص المتاحة.

في المقابل، يمر سموحة بفترة صعبة بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال مرحلة التتويج، وتعرض لأربع هزائم متتالية، كان آخرها أمام المصري، ما يعكس تراجعًا واضحًا في الأداء على المستويين الدفاعي والهجومي.

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر الزمالك جدول مجموعة البطولة برصيد 50 نقطة من 4 مباريات، بعدما حقق انتصارين وتعادلًا مقابل خسارة واحدة، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة دون تحقيق أي فوز في هذه المرحلة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات ON Sport، الناقل الحصري لمنافسات الدوري، حيث تُذاع عبر قناة ON Sport 1 HD، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء أيضًا عبر تطبيق ON Time Sports، الذي يتيح مشاهدة البث المباشر بجودات متعددة تتناسب مع سرعات الإنترنت المختلفة، إلى جانب تقديم إحصائيات فورية وأبرز اللقطات خلال أحداث المباراة.

كما توفر صفحات الشبكة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك واكس وإنستجرام تغطية مستمرة وتفاعلية، مما يمنح المشاهدين تجربة متابعة شاملة ومتكاملة لعشاق كرة القدم.