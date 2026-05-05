توقع المتأهلون لنهائي دوري أبطال أوروبا.. اطّلع على من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 05:17 مساءً - تستمر الإثارة الكروية مساء اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، مع انطلاق مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تترقب الجماهير حسم هوية أول المتأهلين للمباراة النهائية، في ليلة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات أغلى الكؤوس الأوروبية لموسم 2025/2026.

ويتوقع الحاسوب العملاق أن تكون مواجهات الإياب الليلة حاسمة في تحديد الطرف الأول لنهائي "أليانز أرينا"، خاصة مع اشتعال المنافسة بعد نتائج ذهاب المربع الذهبي التي تركت كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها.

وتتجه الأنظار الليلة إلى ملعب "الإمارات" في لندن، حيث يستضيف أرسنال الإنجليزي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في مهمة صعبة للفريقين بعد تعادلهما ذهاباً (1-1)، بينما يترقب الجميع قمة الغد المرتقبة في أليانز أرينا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لحسم الطرف الثاني.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

تُنقل مباريات الليلة مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنكم المتابعة عبر تطبيق TOD للبث الرقمي لمواكبة أحداث اللقاء لحظة بلحظة.

توقع النتاهلون لنهائي دوري أبطال أوروبا

توقعات الحاسوب لنتائج مباريات الإياب في دوري الأبطال