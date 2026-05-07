الذهب يرتفع والنفط يتأرجح

دوت الخليج -
ارتفعت أسعار الذهب وتأرجحت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، مع متابعة المستثمرين تطورات المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل الإمدادات النفطية واحتمالات التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.24% إلى 4749.40 دولارا للأوقية، بعدما قفز أكثر من 3% أمس الأربعاء ليسجل أعلى مستوى له منذ 27 أبريل.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.36% إلى 4759.44 دولارا للأوقية، في ظل إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا مع استمرار الضبابية الجيوسياسية.

وفي سوق الطاقة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9%، إلى 97.9 دولارا للبرميل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8%، إلى 92.50 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد تكبدا خسائر تجاوزت 7% أمس الأربعاء بفعل تفاؤل الأسواق بإمكانية انتهاء الحرب، قبل أن يقلصا خسائرهما إثر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيها إن الوقت "لا يزال مبكرا" لإجراء محادثات مباشرة مع طهران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 77.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 2062.50 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1533.25 دولار.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

