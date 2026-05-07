احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 07:24 مساءً - اتّسمت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بطابع أخوى وإنسانى، عكس عمق الروابط التاريخية والاستثنائية بين مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين.

فمنذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس السيسى إلى أبو ظبي، بدا واضحًا أن الزيارة تتجاوز الإطار التقليدي للزيارات الرسمية، سواء من خلال الاستقبال الحافل من جانب الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذى استقبله بمطار أبو ظبي الدولى، أو حالة الترحيب والاهتمام التي عكستها الأوساط الإماراتية والشعب الإماراتي بالرئيس السيسي.

كما عكست الزيارة مستوى الثقة والتنسيق السياسي الكبير بين القاهرة وأبو ظبي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، حيث أكدت الرسائل الصادرة عن البيانات الرسمية، أن أمن واستقرار البلدين جزء لا يتجزأ، وأن العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على أسس راسخة من الأخوة والدعم المتبادل والتنسيق المستمر.

إضافة إلى ما سبق، حرص الشيخ محمد بن زايد على مرافقة الرئيس السيسى إلى مطار أبو ظبي الدولي لتوديعه فى ختام الزيارة، وهو ما يؤكد على متانة العلاقة الشخصية والسياسية بين القيادتين، ويعكس خصوصية العلاقات بين مصر والإمارات، والتي طالما مثّلت نموذجًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والمصير المشترك.

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات