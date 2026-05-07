النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

الرئيسية أخبار مصرية

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 07:24 مساءً - اتّسمت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بطابع أخوى وإنسانى، عكس عمق الروابط التاريخية والاستثنائية بين مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين.

 

فمنذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس السيسى إلى أبو ظبي، بدا واضحًا أن الزيارة تتجاوز الإطار التقليدي للزيارات الرسمية، سواء من خلال الاستقبال الحافل من جانب الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذى استقبله بمطار أبو ظبي الدولى، أو حالة الترحيب والاهتمام التي عكستها الأوساط الإماراتية والشعب الإماراتي بالرئيس السيسي.

 

كما عكست الزيارة مستوى الثقة والتنسيق السياسي الكبير بين القاهرة وأبو ظبي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، حيث أكدت الرسائل الصادرة عن البيانات الرسمية، أن أمن واستقرار البلدين جزء لا يتجزأ، وأن العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على أسس راسخة من الأخوة والدعم المتبادل والتنسيق المستمر.

 

إضافة إلى ما سبق، حرص الشيخ محمد بن زايد على مرافقة الرئيس السيسى إلى مطار أبو ظبي الدولي لتوديعه فى ختام الزيارة، وهو ما يؤكد على متانة العلاقة الشخصية والسياسية بين القيادتين، ويعكس خصوصية العلاقات بين مصر والإمارات، والتي طالما مثّلت نموذجًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والمصير المشترك.

 

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات (2)صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات 

 

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات (3)صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات 

 

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات (4)صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات

 

صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات (1)صور جديدة من زيارة الرئيس السيسى تعكس التقدير المتبادل بين مصر والإمارات 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

تعرف على خطوات الحصول على رقم الجلوس عقب إعلانه

أخبار ذات صلة

0 تعليق