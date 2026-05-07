الأحد.. كلاسيكو الحسم بين برشلونة والريال

الأحد.. كلاسيكو الحسم بين برشلونة والرياليحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة ليس لأنها تمثل الكلاسيكو التاريخي بين الفريقين، لكنها قد تكون ليلة التتويج المحتملة لبرشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يتصدر الترتيب برصيد 88 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب رسميا قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، في حين يحتاج ريال مدريد للفوز فقط من أجل الاستمرار في المنافسة.

ويمتلك برشلونة سجلا مثاليا هذا الموسم على أرضه، حيث خاض 17 مباراة في الدوري حقق فيها 17 انتصارا، مسجلا 52 هدفا بينما لم تستقبل شباكه سوى 9 أهداف.

ورغم غياب لامين يامال عن برشلونة بسبب الإصابة، لكن الفريق لديه العديد من العناصر المميزة خاصة في الجانب الهجومي بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، وماركوس راشفورد، وغيرهم من اللاعبين القادرين على تقديم المستوى المنشود لبرشلونة.

في المقابل يتمسك ريال مدريد بحظوظه، ويأمل مدربه ألفارو أربيلوا أن يحقق انتصارا هاما وثمينا خلال هذه المواجهة، معتمدا على العديد من النجوم البارزين، في مقدمتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل 4 من آخر 7 أهداف لفريقه، إلى جانب باقي العناصر المميزة.

ويأمل برشلونة في استمرار تفوقه أمام ريال مدريد على ملعبه، حيث لم يتذوق طعم الخسارة أمامه في كامب نو بالدوري منذ عام 2013، في المقابل يأمل ريال مدريد تكرار انتصاراه بعد أن فاز في لقاء الذهاب على ملعبه البرنابيو بهدفين مقابل هدف.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني غدا الجمعة بلقاء يجمع ليفانتي وأوساسونا.

وتتواصل المباريات بعد غد السبت، حيث يلتقي إلتشي مع ألافيس، وإشبيلية مع إسبانيول، وأتلتيكو مدريد مع سلتا فيجو، وريال سوسيداد مع ريال بيتيس، فيما يلتقي الأحد ريال مايوركا مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع بلنسية، وريال أوفييدو مع خيتافي.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، بلقاء يجمع رايو فاييكانو مع جيرونا.