هند الضاوي: تقارب تركي إيراني يربك حسابات إسرائيل في الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 11:18 مساءً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن إسرائيل تواجه إشكاليات في علاقاتها مع عدد من الدول، مشيرة إلى أن تركيا كانت من بين الدول التي كانت تل أبيب تتوقع اصطفافها معها ضد إيران، إلا أن الواقع يشير إلى تقارب في وجهات النظر بين أنقرة وطهران، مدعوم بعلاقات تاريخية ممتدة بين البلدين.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أحد المذيعين الإسرائيليين صرح بأن الحدود المشتركة بين إيران وتركيا ساهمت في تخفيف بعض الآثار الاقتصادية على النظام الإيراني، مقابل استفادة اقتصادية لتركيا من هذا التبادل وتقاسم بعض العوائد، على حد قوله، كما دعا إلى ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على "فصل" الحدود بين البلدين.

تركيا دولة ذات تأثير محوري في منطقة الشرق الأوسط

وأشارت هند الضاوي إلى أن تركيا تُعد دولة ذات تأثير محوري في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى بأهمية استراتيجية تتنافس عليها كل من الولايات المتحدة وروسيا بسبب موقعها الجغرافي ونفوذها الإقليمي وإطلالتها على البحار.

وتابعت: أي ضغوط أمريكية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تدفعه إلى تعزيز تقاربه مع روسيا، في حين أن العلاقات التجارية مع إيران تظل أمرًا طبيعيًا بحكم التاريخ والجوار المشترك بين البلدين، موضحة أن تركيا باتت تدرك ملامح "مشروع الشرق الأوسط الجديد" وأن التجربة الإقليمية الأخيرة أوضحت لها أن إسرائيل تستعد لها بشكل متزايد بعد تطورات المواجهة مع إيران.