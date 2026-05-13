فيفا: إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 17

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 10:24 مساءً - وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد جديد على نادى الزمالك اليوم الأربعاء، دون الكشف عن تفاصيلها، ليكون إجمالي القضايا 17 قضية حتى الآن في أروقة فيفا.

ديون الزمالك في فيفا

نرصد في السطور التالية ديون الزمالك لدى فيفا، والتي تسببت في إيقاف قيد الزمالك في القضايا الـ 16.

1- جوزيه جوميز.. (قضية 120 ألف دولار).

2-و 3- و4 مساعدو جوميز.. ( 3 قضايا 60 ألف دولار).

5- كريستيان جروس.. (قضية 133 ألف دولار).

6- فرجانى ساسى.. (قضية 505 ألف دولار).

7- نادى شيكو بانزا السابق إستريلا البرتغالى..( قضية 200 ألف يورو).

8- نادى عدى الدباغ السابق شالروا البلجيكى.. (قضية 170 ألف يورو).

9- نادي صلاح مصدق السابق نهضة الزمامرة المغربي.. (قضية 250 ألف دولار).

10- نادي خوان بيزيرا السابق أوليكساندريا الأوكراني.. (قضية 800 ألف دولار).

11 -إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق.. ( قضية بـ مليون و600 ألف دولار).

12- نادى سانت اتيان الفرنسى القادم منه محمود بنتايج.. (500 ألف يورو).

13- اتحاد طنجة المغربى 350 الف دولار

14- أحمد الجفالي 80 الف دولار

15-أوليكساندر الأوكرانى " القسط الثانى من صفقة بيزيرا 300 الف دولار

16-- يانيك فيريرا 188 الف دولار