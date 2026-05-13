وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 11:18 مساءً -

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٣ مايو، إلى نيودلهي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة الهندية، ولقاءات ثنائية مع وزراء خارجية دول البريكس والدول الشريكة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقى وزير الخارجية مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المختلفة.