النيران تلتهم مصنع بويات بالعاشر من رمضان.. والدفع بسيارات الإطفاء لفرض السيطرة

تردد القناة الناقلة لمباراة الجزائر ضد غانا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 06:29 مساءً - يفتتح منتخب الجزائر تحت 17 عامًا مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، عندما يواجه نظيره الغاني مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 13 مايو وحتى 2 يونيو 2026، وتكتسب أهمية كبيرة بعدما خصص الاتحاد الإفريقي عشرة مقاعد للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات غانا والسنغال وجنوب إفريقيا، في مجموعة قوية تشهد صراعًا مبكرًا على بطاقات التأهل.

موعد مباراة الجزائر وغانا في كأس أمم إفريقيا للناشئين

تقام المباراة اليوم الخميس 14 مايو 2026، وتنطلق في المواعيد التالية

07:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

08:00 مساء بتوقيت الجزائر تونس والمغرب.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وغانا

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس 5، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورتس 5 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث: DVB-S2

