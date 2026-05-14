النيران تلتهم مصنع بويات بالعاشر من رمضان.. والدفع بسيارات الإطفاء لفرض السيطرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 06:30 مساءً -

اندلع حريق هائل داخل مصنع بويات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمنشآت المجاورة داخل المنطقة الصناعية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بنشوب الحريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث بدأت عمليات السيطرة على ألسنة اللهب ومحاولات إخماد الحريق وسط حالة من الاستنفار بالمنطقة.

وحتى الآن، لم تعلن الجهات المختصة عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع تجدد اشتعال النيران، مع انتظار نتائج المعاينة الأولية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحجم الخسائر المادية الناتجة عنه.