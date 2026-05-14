نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تعاون أكبر مع الأكاديمية العربية للعلوم في استثمار العنصر البشري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 05:55 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى شراكة جديدة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛ لبناء كوادر بشرية أكثر قدرة على خدمة المواطنين والمستثمرين.

شراكة جديدة لبناء كوادر بشرية أكثر قدرة على خدمة المواطنين والمستثمرين

وأوضح أننا نسعى إلى تعاون أكبر بين وزارة المالية والأكاديمية، في استثمار العنصر البشرى لدفع مسار تطوير الأداء المؤسسي.

التوسع في تدريب العاملين وأسرهم ببرامج تكنولوجية وفنية مميزة تلبي احتياجات العصر

قال كجوك، في لقائه مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إننا نستهدف التوسع في تدريب العاملين وأسرهم ببرامج تكنولوجية وفنية مميزة تلبي احتياجات العصر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

رئيس الأكاديمية: اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية توفر فرصًا متميزة للتنمية البشرية

قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار عرضًا شاملاً حول الطفرة النوعية التي تشهدها الأكاديمية في كافة مساراتها، مؤكدًا أن هناك اتفاقيات وشراكات استراتيجية للأكاديمية مع كبرى المؤسسات العالمية، توفر فرصًا متميزة للتنمية البشرية.

لدينا قدرات تقنية وتعليمية كبيرة تجعلنا أكثر استجابة لمتطلبات التطوير المؤسسي

أضاف، أننا لدينا قدرات تقنية وتعليمية كبيرة تجعلنا فى الأكاديمية أكثر استجابة لمتطلبات التطوير المؤسسي.

حضر اللقاء أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومريم وحيد مستشار الوزير للتنمية البشرية، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: تعاون أكبر مع الأكاديمية العربية للعلوم في استثمار العنصر البشري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.