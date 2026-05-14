أمن القاهرة يضبط طرفى مشاجرة يحملون جنسية إحدى الدول بسبب معاكسه سيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 06:30 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تعدى أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بتاريخ 9 مايو الجارى بين طرف أول، مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول، وطرف ثان 4 أشخاص من بينهم سيدة يحملون جنسية ذات الدولة، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وقيام أحدهم بالتعدى على الأول بسلاح أبيض لمعاكسته السيدة.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.