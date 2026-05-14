مرور القاهرة تعلن عن خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 06:30 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ مشروع أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى، مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى قصر النيل بالإتجاه القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة، أثناء الأعمال عن طريق غلق مدخل كوبرى قصر النيل من ميدان الجزيرة مع توجيه المركبات يساراً إتجاه شارع الجزيرة فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق وسط المدينة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض على أن يتم تنفيذ الأعمال كمرحلة أولى، إعتباراً من الساعة 6 مساء اليوم الخميس 15 مايو، وحتى الساعة 12 ظهراً غداً الجمعة 15 مايو.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.