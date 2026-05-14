أمن قنا يضبط طرفى مشاجرة بإستخدام عصى خشبية لخلافات بينهم حول الجيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 06:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 مايو الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول "صياد"، وطرف ثان "3 أشقاء أحدهم مصاب بكسر باليد اليسرى"، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص، لخلافات بينهم حول الجيرة قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام عصى خشبية والتراشق بالحجارة محدثين الإصابة المنوة عنها.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.