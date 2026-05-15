وزارة الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى وتلغي الإجازات لاستقبال عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 12:30 مساءً - رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها وهيئاتها ومديرياتها في جميع المحافظات، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن حالة الطوارئ إلغاء الإجازات للأطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومفتشي قطاع حماية الأراضي، لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

وفي إطار خطة التأمين والتابعة، وجه علاء فاروق وزير الزراعة بتشكيل غرف عمليات مركزية، ترتبط مباشرة بغرف عمليات فرعية في كافة المحافظات.

وتعمل هذه الغرف على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للتعامل مع أي حالات طارئة، سواء فيما يخص الرقابة على الأسواق أو التصدي للتعديات.

وشدد الوزير في توجيهاته للقيادات التنفيذية على ضرورة التواجد الميداني الفعلي بعيداً عن المكاتب، ومتابعة سير العمل في المجازر، والحدائق العامة، والمنافذ التابعة للوزارة.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المزارعين أو المواطنين خلال فترة العيد، وضمان وصول الدعم الفني والخدمي لمستحقيه بيسر وسهولة.