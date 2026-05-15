اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي لبحث التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 12:30 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً، يوم الخميس ١٤ مايو، من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

 

تناول الاتصال التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشددا على الموقف المصري الراسخ والثابت بأن أمن واستقرار دول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومؤكداً دعم مصر التام لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات لصون أمنها ومقدراتها.

 

وتبادل الوزيران الرؤى والتقييمات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المكثفة المبذولة لخفض التصعيد، حيث اكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق أهمية دعم المسار التفاوضي وأن والارتكان إلى الحوار والحلول الدبلوماسية يظل الحل الوحيد لاحتواء الأزمة الراهنة.

 

وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف التحديات الإقليمية، والعمل المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

