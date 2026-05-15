نعرض لكم الان تفاصيل خبر النقل: خصم 50% على تذاكر مونوريل شرق النيل يومي الجمعة والسبت لمدة 3 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 12:13 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت وزارة النقل بدءًا من غد الجمعة الموافق 15 مايو 2026، تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها، إلى جانب المساهمة في تقليل الضغط المروري وتوفير الوقت والجهد، وتحسين تجربة الركاب من خلال وسيلة نقل عصرية وحديثة، فضلًا عن توفير خيارات تنقل اقتصادية ومرنة.

وأضاف البيان أن القرار يأتي بالتزامن مع استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، من خلال تشغيل قطارات حديثة، إلى جانب 16 محطة مجهزة بالكامل لخدمة المواطنين، وهي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، ومدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار البيان إلى ثبات قيمة نصف التذكرة المخصصة لكبار السن فوق 60 عامًا وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك ثبات قيمة جميع أنواع الاشتراكات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية، والتي روعي عند تحديد قيمتها أن تصل نسبة الخصم بها إلى 50% من قيمة التذكرة، لتصبح قيمة الاشتراكات نحو ربع تكلفة وسائل المواصلات البديلة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين مع استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة من خلال قطارات المونوريل، التي تمثل نقلة حضارية مهمة في وسائل النقل الجماعي بمصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النقل: خصم 50% على تذاكر مونوريل شرق النيل يومي الجمعة والسبت لمدة 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.