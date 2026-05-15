النفط يتراجع بعد إعلان إيران عبور عشرات السفن مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 12:13 مساءً - _ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن نحو 30 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية، ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن مصدر قوله إن إيران بدأت السماح بعبور بعض السفن الصينية.

وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام تدفقات إمدادات الطاقة.

وبحلول الساعة 14:22 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت من مستوى 107.13 دولار للبرميل الذي بلغته في وقت سابق، بمقدار 60 سنتًا أو 0.6% لتصل إلى 105.03 دولار للبرميل، فيما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا أو 0.5% لتسجل 100.50 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة للخامَين قد تراجعت في جلسة أمس الأربعاء، مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الضغوط التضخمية، حيث هبط خام برنت بأكثر من دولارين للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي بما يزيد على دولار.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس شي أعرب عن اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد الصين على مضيق هرمز، في حين لم تستورد الصين أي كميات من النفط الخام الأمريكي منذ مايو 2025 بسبب رسوم استيراد تبلغ 20% فرضت خلال الحرب التجارية بين البلدين.

