لا يرتبط بعمر الشخص.. تأثير القلق والأرق على الحالة الصحية

في عالم ملىء بالضغوط والمشاكل والمسئوليات، لم يعد الأرق والقلق مشكلتين مرتبطتين فقط بكبار السن أو المرضى فقط، بل أصبح يطرقان أبواب الشباب والمراهقين في سن مبكرة، وأحيانًا دون مقدمات واضحة. فبين ليلة طويلة بلا نوم، وأفكار لا تتوقف عن الدوران داخل العقل، يجد كثير من الشباب أنفسهم عالقين في دائرة مرهقة تؤثرعلى صحتهم النفسية والجسدية.

والخطير في هذا الأمر أن البعض قد يستهين بالأمر في بدايته، على اعتبار أن السهر أو القلق مجرد مرحلة مؤقتة، بينما في الحقيقة من الممكن أن تستمر هذه الحالة لفترة طويلة، وتترك تأثير سلبي على جودة الحياة مع مرور الوقت.

تجربة النجمة العالمية Keira Knightley

يصيب الأرق بعض الشباب في عمر صغير

وللتأكيد أن الأرق والقلق قد يصيب صغار السن دعونا نتذكر معا تجربة النجمة العالمية Keira Knightley، التي تحدثت في أكثر من مناسبة عن معاناتها مع القلق والأرق منذ عمر صغير وتحديدا في العشرينيات من عمرها، مؤكدة أن الشهرة والضغوط النفسية جعلتها تدخل في فترات صعبة كانت تجد خلالها صعوبة حقيقية في النوم.

وأوضحت أنها وصلت لهذه المرحلة لأنها كانت تشعر بحالة من التوتر المستمر والخوف من التقييمات والظهور الإعلامي،خاصة وأن المصورون كانوا يلاحقونها بشكل يومي ويحاولون استفزازها للحصول على رد فعل وصور حصرية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حالتها النفسية وقدرتها على الحصول على نوم هادئ وكانت دائما في حالة يقظة.

ولتجاوز هذه المرحلة اضطرت Keira Knightley لجلسات العلاج والتنويم المغناطيسي، حتى تتمكن من أن تعود لحياتها بشكل طبيعي.

تجربة Keira لم تكن مجرد قصة شخصية، بل نموذج يعكس ما يعيشه كثير من الشباب حول العالم، خاصة مع الضغوط الدراسية والمهنية والاجتماعية المتزايدة.

وفي هذا السياق، تحدث دكتور محمود سليمان، استشاري الطب النفسي واضطرابات النوم، أن العلاقة بين القلق والأرق علاقة معقدة ومتشابكة، فقد يؤدي القلق الزائد إلى زيادة نشاط المخ بشكل يمنع الجسم من الدخول في مرحلة الاسترخاء الطبيعية التي يحتاجها للنوم.

وأضاف أن الشخص القَلِق يظل في حالة من الاستعداد الذهني، حتى أثناء وجوده في السرير، فيبدأ العقل في استرجاع المواقف اليومية والتفكير الزائد في المستقبل والمخاوف المختلفة، وهو ما يفسد جودة النوم ويجعل الشخص يستيقظ مرهقًا حتى لو نام لساعات طويلة.

تأثير الأرق على الصحة العامة

وأشار الدكتور محمود سليمان إلى أن اضطرابات النوم في سن مبكرة لم تعد حالات نادرة كما كان الحال في السنوات الماضية، بل أصبحت مرتبطة بشكل كبير بنمط الحياة المتطور، خاصة الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم، والتعرض المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الضغوط النفسية والتوقعات العالية التي يضعها الشباب لأنفسهم. ووقتها لا يحصل العقل على فرصة حقيقية للهدوء، مما ينعكس على جودة النوم بشكل تدريجي.

يؤثر الأرق على الصحة العامة ويسبب مشاكل عديدة

ولا يتوقف تأثير الأرق عند الشعور بالإرهاق فقط، بل يمتد إلى مشاكل صحية عديدة قد تكون خطيرة مع الوقت. فقلة النوم تؤثر على التركيز والذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار، كما تزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب والتوتر المزمن. كذلك يمكن أن يؤدي الأرق المستمر إلى ضعف جهاز المناعة، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات القلب، وحتى زيادة الوزن بسبب اختلال الهرمونات المسؤولة عن الشهية والطاقة.

النوم ليس مجرد وسيلة للراحة، بل أكد استشاري الطب النفسي واضطرابات النوم أنه أمر ضروري لاستكمال الحياة، وذلك لأن الجسم أثناء النوم يقوم بعمليات حيوية مهمة، مثل إصلاح الخلايا وتنظيم الهرمونات وإعادة شحن الطاقة الذهنية والجسدية. لذلك فإن النوم ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية.

ومن هنا تأتي أهمية التدخل المبكر وعدم تجاهل الأعراض، خاصة إذا استمر الأرق لأسابيع متتالية أو صاحبه شعور دائم بالقلق والتوتر. ويوضح الدكتور محمود سليمان أن العلاج لا يعتمد في كل الحالات على الأدوية، بل يبدأ أولًا بفهم السبب الحقيقي وراء القلق، ثم العمل على تعديل نمط الحياة والعادات اليومية.

كيف تتخلصي من الأرق؟

تحدثت كيرا عن تجربتها مع الأرق بوضوح

ومن أبرز الطرق التي تساعد على التخلص من الأرق والقلق، الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، لأن ذلك يساعد الجسم على تنظيم الساعة البيولوجية. ومن الضروري الابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول قبل النوم بساعة على الأقل، لأن الضوء الأزرق الصادر من الشاشات يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور بالنعاس.

كذلك تلعب الرياضة دور مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل التوتر، خاصة التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا. وينصح الأطباء أيضًا بتجنب المشروبات المنبهة في المساء، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، لأنها تزيد من نشاط الجهاز العصبي وتؤخر النوم.

أما من الناحية النفسية، فإن تمارين التأمل والتنفس العميق تساعد بشكل كبير على تهدئة العقل وتقليل الأفكار السلبية قبل النوم. وفي بعض الحالات قد يحتاج الشخص إلى جلسات علاج نفسي تساعده على التعامل مع مصادر القلق بطريقة صحية وأكثر هدوءًا.

خلاصة القول

الأرق والقلق لا يرتبطان بعمر معين، والإصابة بهما في سن مبكرة ليس أمر بسيطًا يمكن تجاهله. فكل ليلة نوم مضطربة قد تكون إشارة من العقل والجسد إلى الحاجة للاهتمام بالصحة النفسية بشكل أكبر. وبينما قد تبدو الضغوط جزءًا طبيعيًا من الحياة الحديثة، فإن الحفاظ على التوازن النفسي والنوم الجيد يظل خطوة أساسية لحياة أكثر صحة وراحة وجودة.