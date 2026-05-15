مجموعة مصر.. كأس العالم 2026 يواجه أول أزمة دبلوماسية بسبب إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 01:24 مساءً - تعيش بعثة منتخب إيران حالة من الغموض قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، فى ظل مخاوف متصاعدة بشأن تعقيدات الحصول على التأشيرات الأمريكية، نتيجة القوانين المرتبطة بالعقوبات والاعتبارات الأمنية.

شكوك حول مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026

ويشارك منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب بلجيكا، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة ترقبًا.

ومن المقرر أن تبدأ إيران مشوارها فى بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو المقبل، قبل أن تواجه بلجيكا فى نفس الملعب 21 يونيو، قبل أن تختتم مبارياتها في المجموعة السابعة بمواجهة منتخب مصر في مدينة سياتل بعد خمسة أيام.

وشهد ميدان الثورة فى العاصمة طهران وداعاً جماهيرياً حاشداً للمنتخب قبل سفره، وسط أجواء احتفالية كبيرة رافقها قلق واضح داخل الأوساط الرياضية الإيرانية من احتمال منع بعض اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري من دخول الأراضي الأمريكية.

منتخب إيران ضمن مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وتتركز الأزمة بشكل أساسي حول أفراد سبق لهم أداء الخدمة العسكرية أو ارتبطوا بالحرس الثوري الإيراني، المصنف لدى واشنطن كـ«منظمة إرهابية»، وهو ما قد يعرقل حصول عدد من أعضاء البعثة على تأشيرات الدخول ويهدد جاهزية الفريق للمشاركة الكاملة في البطولة.

وزادت المخاوف بعد قرار سابق بمنع رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج من دخول كندا للأسباب ذاتها، ما اعتُبر مؤشراً على إمكانية تكرار السيناريو خلال المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، أكد مسؤولون إيرانيون أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي ضمانات رسمية بشأن التأشيرات، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعهد بالتدخل من أجل إيجاد حلول تضمن مشاركة المنتخب بصورة طبيعية في البطولة.

ورغم هذه التحديات، يواصل الجهاز الفني للمنتخب الإيراني استعداداته بعيداً عن الجدل السياسي، حيث من المقرر أن يدخل الفريق معسكراً تدريبياً في تركيا خلال الأسبوع المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة غامبيا يوم 29 مايو.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة موسعة تصل إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.