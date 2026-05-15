الطقس اليوم.. حار نهارا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 12:30 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 15 مايو 2026، ​يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ​يكون حار نهاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ​مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ​شديد الحرارة على جنوب البلاد، ​معتدل الحرارة ليلاً.

​درجات الحرارة المتوقعة

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 18.

​السواحل الشمالية: العظمى 25، الصغرى 17.

​شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 20.

​جنوب الصعيد: العظمى 43، الصغرى 25.

​الظواهر الجوية المتوقعة:

​شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​نشاط رياح (30 إلى 35 كم/س): على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وتصل سرعة الرياح من (40 إلى 50) كم/س، مع ارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر.

​السحب والأمطار: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة:

​العظمى: 33 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.

​الإسكندرية:

​العظمى: 25 درجة.

​الصغرى: 17 درجة.

​مطروح:

​العظمى: 27 درجة.

​الصغرى: 15 درجة.

​سوهاج:

​العظمى: 42 درجة.

​الصغرى: 23 درجة.

​قنا:

​العظمى: 44 درجة.

​الصغرى: 24 درجة.

​أسوان:

​العظمى: 44 درجة.

​الصغرى: 26 درجة.