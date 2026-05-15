عقب مغادرته لبكين.. ترامب: الصين تتجسس على الولايات المتحدة ونحن نتجسس عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 09:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع الصحفيين عقب مغادرته لبكين، إن الصين تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نتجسس عليهم، وأكد أن الصين لديها قدرة تصنيع رائعة وتحدث مع نظيره الصيني عن التعاون في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "لم نناقش ملف الرسوم الجمركية على البضائع الصينية خلال زيارة بكين وسأدعو الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل".

وعن مستقبل الحرب على إيران قال ترامب: أنا من يعلم ماذا سيحدث في مستقبل حرب إيران.

وأمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباحه الأخير في بكين في تشونجنانهاي، المقر القيادي السري للغاية والمحاط بحراسة مشددة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ,تجول ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج في حدائقه ، حيث أبدى ترامب إعجابه بالورود، وعرض شي إرسال بذور قبل أن يعقدا محادثات على الشاي والغداء.

ووفقا لشبكة سي ان ان، يعد المقر مركز السلطة في الصين، ويقارن بالبيت الأبيض أو الكرملين ولم يسبق إلا لعدد قليل من القادة الأمريكيين أن تجاوزوا أسواره الحمراء القديمة التي تفصله عن بقية العاصمة والأمن مشدد للغاية، حيث تشرف وحدة عسكرية نخبوية مسؤولة عن السلامة الشخصية لكبار قادة الحزب على الدخول إلى المقر. وتخضع صور المقر لرقابة مشددة وتحجب على منصات الخرائط الرقمية.