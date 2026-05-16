اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 02:17 صباحاً - يفتتح منتخب الجزائر للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة قوية أمام منتخب غانا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وتستضيف المملكة المغربية منافسات البطولة خلال الفترة من 13 مايو وحتى 2 يونيو 2026، في نسخة تحمل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، إذ تمنح القارة الإفريقية 10 مقاعد في كأس العالم للناشئين المقرر إقامته في قطر نهاية العام الجاري.

وتُقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا تم توزيعهم على أربع مجموعات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي ويحسمان أيضًا بطاقة التأهل إلى المونديال، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الثالث مواجهات فاصلة على المقاعد المتبقية.

وأوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات غانا والسنغال وجنوب إفريقيا، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل شديدة منذ الجولة الأولى.

موعد مباراة الجزائر وغانا اليوم

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس 14 مايو في الأوقات التالية:

السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وغانا

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس 5، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.