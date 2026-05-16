اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

تردد قناة أنا سوريا 2026 على النايل سات...

تردد قناة أنا سوريا 2026 على النايل سات...

أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

الصحة العالمية: تفشى الأمراض المعدية فى عدد من الدول بسبب الصراع بالشرق الأوسط

الصحة العالمية: تفشى الأمراض المعدية فى عدد من الدول بسبب الصراع بالشرق الأوسط

"الصحة" تحذر من الإجهاد الحراري أثناء مناسك الحج وتكشف كيفية التعامل مع المصاب

"الصحة" تحذر من الإجهاد الحراري أثناء مناسك الحج وتكشف كيفية التعامل مع المصاب

وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام المسجد الأقصى ويحذرون من التصعيد فى القدس

وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام المسجد الأقصى ويحذرون من التصعيد فى القدس

وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام ومحافظ البحيرة ورئيس دينية الشيوخ يشاركون في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دست الأشراف بكوم حمادة بالبحيرة

وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام ومحافظ البحيرة ورئيس دينية الشيوخ يشاركون في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دست الأشراف بكوم حمادة بالبحيرة

الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار

الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار

أخبار اليمن : الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

أخبار اليمن : الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

أخبار اليمن : صحة لبنان: 55 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : صحة لبنان: 55 شهيداً خلال 24 ساعة

الرئيسية أخبار عالمية

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 02:17 صباحاً - يفتتح منتخب الجزائر للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة قوية أمام منتخب غانا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وتستضيف المملكة المغربية منافسات البطولة خلال الفترة من 13 مايو وحتى 2 يونيو 2026، في نسخة تحمل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، إذ تمنح القارة الإفريقية 10 مقاعد في كأس العالم للناشئين المقرر إقامته في قطر نهاية العام الجاري.

وتُقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا تم توزيعهم على أربع مجموعات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي ويحسمان أيضًا بطاقة التأهل إلى المونديال، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الثالث مواجهات فاصلة على المقاعد المتبقية.

وأوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات غانا والسنغال وجنوب إفريقيا، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل شديدة منذ الجولة الأولى.

موعد مباراة الجزائر وغانا اليوم

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس 14 مايو في الأوقات التالية:

السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وغانا

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس 5، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق