دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 10:24 مساءً -  

تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر ذى الحجة لعام 1447 هجريا، بعد صلاة المغرب يوم الأحد الموافق 29 ذي القعدة من العام الهجرى، الموافق 17 مايو من العام الميلادى، وتلتزم دار الإفتاء بما تعلنه المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، حيث تستطلع السعودية الهلال مساء يوم الأحد الموافق 17 مايو والموافق 30 ذي القعدة لديها.

 

ويستعرض "اليوم السابع" قائمة بأهم الإجازات الرسمية المرتقبة حتي نهاية السنة، وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، كما يلي:

 

26 مايو (الثلاثاء):

 

وقفة عرفات.

 

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):

 

عيد الأضحى المبارك.

 

17 يونيو (الأربعاء):

 

رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

 

30 يونيو (الثلاثاء):

 

ذكرى ثورة 30 يونيو.

 

23 يوليو (الخميس):

 

عيد ثورة يوليو.

 

26 أغسطس (الأربعاء):

 

المولد النبوي الشريف.

 

6 أكتوبر (الثلاثاء):

 

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

