اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر ضد...

تردد قناة أنا سوريا 2026 على النايل سات...

تردد قناة أنا سوريا 2026 على النايل سات...

أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

الصحة العالمية: تفشى الأمراض المعدية فى عدد من الدول بسبب الصراع بالشرق الأوسط

الصحة العالمية: تفشى الأمراض المعدية فى عدد من الدول بسبب الصراع بالشرق الأوسط

"الصحة" تحذر من الإجهاد الحراري أثناء مناسك الحج وتكشف كيفية التعامل مع المصاب

"الصحة" تحذر من الإجهاد الحراري أثناء مناسك الحج وتكشف كيفية التعامل مع المصاب

وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام المسجد الأقصى ويحذرون من التصعيد فى القدس

وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام المسجد الأقصى ويحذرون من التصعيد فى القدس

وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام ومحافظ البحيرة ورئيس دينية الشيوخ يشاركون في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دست الأشراف بكوم حمادة بالبحيرة

وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام ومحافظ البحيرة ورئيس دينية الشيوخ يشاركون في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دست الأشراف بكوم حمادة بالبحيرة

الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار

الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار

أخبار اليمن : الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

أخبار اليمن : الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

أخبار اليمن : صحة لبنان: 55 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : صحة لبنان: 55 شهيداً خلال 24 ساعة

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

دوت الخليج -
تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً، وذلك عقب يومين من المحادثات المباشرة التي جرت بين الجانبين في واشنطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "في يومي 14 و15 مايو، استضافت الولايات المتحدة محادثات استمرت يومين واتسمت بغزارة الإنتاج بين إسرائيل ولبنان"، معلنة أن "وقف الأعمال العدائية الذي بدأ في 16 أبريل سيتم تمديده لمدة 45 يوماً لإتاحة المجال لإحراز مزيد من التقدم".

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيو، على أن يُطلق مسار أمني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في 29 مايو، بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين.

وأعربت واشنطن عن أملها في أن تسهم هذه المحادثات في التوصل إلى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، قائم على الاعتراف الكامل بسيادة كل طرف وسلامة أراضيه، إضافة إلى ترسيخ أمن مستقر على طول الحدود المشتركة.

وكانت الولايات المتحدة قد استضافت قبل أسابيع جولة أولى من المفاوضات المباشرة بين الجانبين، انتهت إلى تمديد سابق لوقف الأعمال العدائية لمدة 15 يوماً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق