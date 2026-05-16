أخبار اليمن : تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماً

تمديد الهدنة في لبنان 45 يوماًأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً، وذلك عقب يومين من المحادثات المباشرة التي جرت بين الجانبين في واشنطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "في يومي 14 و15 مايو، استضافت الولايات المتحدة محادثات استمرت يومين واتسمت بغزارة الإنتاج بين إسرائيل ولبنان"، معلنة أن "وقف الأعمال العدائية الذي بدأ في 16 أبريل سيتم تمديده لمدة 45 يوماً لإتاحة المجال لإحراز مزيد من التقدم".

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيو، على أن يُطلق مسار أمني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في 29 مايو، بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين.

وأعربت واشنطن عن أملها في أن تسهم هذه المحادثات في التوصل إلى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، قائم على الاعتراف الكامل بسيادة كل طرف وسلامة أراضيه، إضافة إلى ترسيخ أمن مستقر على طول الحدود المشتركة.

وكانت الولايات المتحدة قد استضافت قبل أسابيع جولة أولى من المفاوضات المباشرة بين الجانبين، انتهت إلى تمديد سابق لوقف الأعمال العدائية لمدة 15 يوماً.