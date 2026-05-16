التوقيع على اتفاقية تعاون في النقل البحري بين مصر وإريتريا لتعزيز الربط اللوجستي والتكامل الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 03:30 مساءً - خلال زيارة كل من د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، للعاصمة الإريترية أسمرة، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بحضور فخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.

تمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين على البحر الأحمر.