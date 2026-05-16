رئيس بعثة الحج الرسمية: تنسيق كامل بين بعثات القرعة والتضامن والسياحة لخدمة الحجاج المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 04:24 مساءً - أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين البعثات النوعية الثلاث للحج «القرعة – التضامن – السياحة»، إلى جانب البعثة الطبية، بهدف توفير أفضل سبل الرعاية والخدمة للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة.

وأوضح أن مسؤولي البعثات المختلفة يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجاج، سواء من حجاج القرعة أو التضامن أو السياحة، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد وفي إطار من التعاون الكامل؛ لتيسير أداء المناسك وتوفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين مطمئنة، ولم يتم رصد أي حالات وبائية بين صفوف الحجاج حتى الآن، في ظل المتابعة الطبية المستمرة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة على مدار اليوم.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 18 ألفًا و358 حاجًا من بعثة حج القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن؛ لأداء مناسك الحج.

وأضاف أن إجمالي عدد الحجاج الموجودين حاليًا بالمدينة المنورة بلغ 3 آلاف و647 حاجًا، تمهيدًا لتفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأوضح أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الآن بلغ 14 ألفًا و711 حاجًا، حيث تم تسكينهم فور وصولهم داخل مقار الإقامة بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، لتسهيل تنقلاتهم وأداء المناسك.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لنقل باقي حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسط استعدادات مكثفة داخل بعثة الحج الرسمية.

وتواصل بعثة حج القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جهودها لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج، وتقديم مختلف التيسيرات التي تساعدهم على أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام في التعاقد مع إحدى كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية، لتوفير حافلات حديثة ومكيفة ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية «GPS»، لنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس.

كما تم الاتفاق مع شركة متخصصة لشحن حقائب الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، في خطوة تستهدف التيسير على الحجاج وتخفيف الأعباء خلال رحلتهم الإيمانية.