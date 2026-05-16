الكهرباء: مراجعة مستمرة لأنماط التشغيل في ضوء معدلات الزيادة في الطلب على الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 03:30 مساءً - مراجعة مستمرة لأنماط التشغيل في ضوء معدلات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية

- تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة لخفض استخدام الوقود الأحفوري

- الدكتور محمود عصمت: التأكيد على الدور المحوري لأطقم التشغيل والخبراء في مراكز التحكم والحرص على التواصل المستمر مع الإنتاج والتوزيع لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها



واصل الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، وضمان جودة التغذية الكهربائية، وتأمين استقرار الشبكة الموحدة، واستمرارية التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الاحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، لاسيما فى موجة الحرارة المرتفعة التى شهدتها البلاد واسفرت عن ارتفاع فى الأحمال وصل إلى 34000 ألف ميجاوات.

اطمأن الدكتور محمود عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا، وتابع سير العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة للتشغيل والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية، وراجع الدكتور عصمت أنماط التشغيل المطبقة فى ضوء معدلات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الاحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، وتم التوجيه بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وكذلك بطاريات تخزين الطاقة، فى إطار خفض استخدام الوقود الأحفوري، وتم استعراض الإجراءات التى تمت لتحسين كفاءة وحدات الانتاج وتغيير نمط التشغيل وادخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، ومردود ذلك على استقرار الشبكة الموحدة، وزيادة قدرتها على مجابهة ارتفاع الاحمال فى أوقات الذروة خلال فصل الصيف.

ناقش الدكتور محمود عصمت، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل العمرى رئيس قطاعات التشغيل، طرق ووسائل وآليات التواصل المستمرة بين أطقم التشغيل والخبراء فى المركز القومي للتحكم فى الطاقة، وبين باقى مكونات الشبكة الكهربائية الموحدة إنتاجا وتوزيعا، وكذلك التكنولوجيا الحديثة المستخدمة والاستفادة منها لتحقيق المستهدف بخفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية وضمان استقرار الشبكة، وامتد النقاش إلى استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها بمركز التحكم القومي والحرص على استخدام الوحدات الاعلي كفاءة، والسيناريوهات والبدائل لمجابهة الحالات الطارئة، ومتابعه حالة المهمات بالشبكة القومية، وسرعة اكتشاف الاعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيره مثل الاحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكه، ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار.

أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل نمط التشغيل الجديد الذى يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، وكذلك مجابهة الأحمال العاليه نتيجة موجات الحرارة المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الاحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجوده في النظام، وكذلك مراقبه مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومه التحكم الالي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكه وتأمينها ، مشيرا الى امتلاك أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والذى يجب ان تنعكس على معدلات الاداء بما يحقق الجودة فى التشغيل والخدمات المقدمة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة