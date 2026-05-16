رئيس هيئة الشراء الموحد يزور اليابان ويبحث تطوير منظومة الغسيل الكلوي المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 03:30 مساءً - قام الدكتور هشام ستيت ، رئيس مجلس إدارة هيئة شراء الموحد بعقد عدة لقاءات مع شركات يابانية من خلال زيارة إلى اليابان لتدعيم مشروع تصنيع قرب الدم بالتعاون مع شركة JMS اليابانيه.

وقد استهلّ سيادتة نشاط الزيارة في اليابان بعقد عدة لقاءات مع شركات يابانية تهدف الي تعزيز تواجدها في مصر كونها محور أساسي لتلبية احتياجات القارة الإفريقية من خلال شراكات صناعية في مصر

وقد تم عقد لقاءات برعاية السفارة المصرية في طوكيو من خلال السيد احمد الخشن نائب السفير المصري وبتنسيق من الدكتور محمد عبد الجواد الملحق التجاري المصري والسيد أسامة السيد قنصل مصر في اليابان والسيد أحمد الكردي السكرتير التجاري للسفارة المصرية

وقد تم عقد اولي اللقاءات بين السيد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد مع شركة كونيكا مينولتا المتخصصة في إنتاج اجهزة الأشعة… وقد أبدى وفد الشركة اليابانية تطلعه إلى الشراكة مع شركة مصرية متخصصة لتوطين تصنيع أجهزة الإكس راي الرقمية وذلك تماشياً مع احدث النظم العالمية في مجال الأشعة التشخيصية.

وقد أكد رئيس هيئة الشراء الموحد دعمة للشركة اليابانية وتم دعوتها لعقد اجتماعات مع شركات مصرية متخصصة في صناعة الأجهزة الطبية وذلك من خلال المشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي المزمع انعقاده في شهر يونيو القادم، وبعد ذلك تم عقد اجتماع ثاني مع شركة توببان المتخصصة في مجال البرمجة والتتبع الدوائي وذلك بهدف دراسة إمكانية التعاون على تطبيق النظام الياباني في منظومة التتبع الدوائي التي تتبنى تطبيقها هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية لضمان وصول دواء آمن للمريض المصري.