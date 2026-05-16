رئيس هيئة الشراء الموحد يزور اليابان ويبحث تطوير منظومة الغسيل الكلوي المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 03:30 مساءً - قام الدكتور هشام ستيت ، رئيس مجلس إدارة هيئة شراء الموحد بعقد عدة لقاءات مع شركات يابانية من خلال زيارة إلى اليابان لتدعيم مشروع تصنيع قرب الدم بالتعاون مع شركة JMS اليابانيه.
وقد استهلّ سيادتة نشاط الزيارة في اليابان بعقد عدة لقاءات مع شركات يابانية تهدف الي تعزيز تواجدها في مصر كونها محور أساسي لتلبية احتياجات القارة الإفريقية من خلال شراكات صناعية في مصر
وقد تم عقد لقاءات برعاية السفارة المصرية في طوكيو من خلال السيد احمد الخشن نائب السفير المصري وبتنسيق من الدكتور محمد عبد الجواد الملحق التجاري المصري والسيد أسامة السيد قنصل مصر في اليابان والسيد أحمد الكردي السكرتير التجاري للسفارة المصرية
وكان حاضر من جانب القطاع الخاص المصري ممثل عن الصناعات الطبية الدكتور أحمد سامي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة انترفارم للصناعات الطبية وكيل شركة JMS اليابانيه
وقد تم عقد اولي اللقاءات بين السيد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد مع شركة كونيكا مينولتا المتخصصة في إنتاج اجهزة الأشعة… وقد أبدى وفد الشركة اليابانية تطلعه إلى الشراكة مع شركة مصرية متخصصة لتوطين تصنيع أجهزة الإكس راي الرقمية وذلك تماشياً مع احدث النظم العالمية في مجال الأشعة التشخيصية.
وقد أكد رئيس هيئة الشراء الموحد دعمة للشركة اليابانية وتم دعوتها لعقد اجتماعات مع شركات مصرية متخصصة في صناعة الأجهزة الطبية وذلك من خلال المشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي المزمع انعقاده في شهر يونيو القادم، وبعد ذلك تم عقد اجتماع ثاني مع شركة توببان المتخصصة في مجال البرمجة والتتبع الدوائي وذلك بهدف دراسة إمكانية التعاون على تطبيق النظام الياباني في منظومة التتبع الدوائي التي تتبنى تطبيقها هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية لضمان وصول دواء آمن للمريض المصري.
ثم قام سيادته بعد ذلك بعمل زيارة الي مركز JMS للتدريب على اجهزة ومنظومة الغسيل الكلوي والمتبع في اليابان
ومن خلال هذة الزيارة تم الاتفاق على بحث سبل تطوير منظومة مراكز الغسيل الكلوي المصرية مع دراسة إمكانية تطبيق النظام المركزي للغسيل الكلوي المتبع في اليابان والذي يضمن كفاءة عالية لمراحل الغسيل الكلوي للمرضي باستخدام نظام تشغيل مركزي لعميلة فلترة المياة وكذلك عملية تجهيز محلول الغسيل الكلوي.
