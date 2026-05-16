رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 04:24 مساءً -

عقب انتهاء جولته التفقدية بعددٍ من الشوارع والمناطق بمنطقة "وسط البلد"، ضمن مخطط الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عبر محور صلاح سالم الجديد، لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة إحياء المناطق التاريخية ورفع كفاءة البنية التحتية والمحاور المرورية بالقاهرة.

وخلال مروره بمحور صلاح سالم الجديد، تابع رئيس مجلس الوزراء حركة السيارات على المحور، واطمأن على معدلات السيولة المرورية التي تم تنفيذ المشروع لتحقيقها، بما يُسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين الربط بين عددٍ من المناطق الحيوية بالقاهرة التاريخية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن محور صلاح سالم الجديد تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطول يقارب 3 كيلومترات، بدايةً من منطقة القلعة وحتى الفسطاط، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة وإنهاء التكدسات المرورية التي كانت تشهدها المنطقة، فضلًا عن تسهيل حركة السيارات القادمة من مناطق القلعة ومصر القديمة والمناطق المحيطة بها.

ولدى وصوله إلى منطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه عددًا من الطرق والمحاور الجديدة التي جرى تنفيذها لتيسير حركة الوصول إلى المناطق الأثرية والأضرحة.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي هذه المحاور المرورية عن قرب، من خلال عدد من نقاط المشاهدة، حيث أشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المحاور تأتي ضمن مخطط متكامل يستهدف تحويل ميدان السيدة عائشة إلى متحف مفتوح وممشى سياحي بمواصفات عالمية، بما يُسهم في استعادة الطابع الحضاري والتاريخي للمنطقة وتعزيز مكانتها السياحية والثقافية.

وخلال الجولة، تابع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ الجداريات الفنية أسفل كوبري الأباجية، عند نقطة الالتقاء بين محوري صلاح سالم القديم والجديد، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة باعتبارها إحدى أهم نقاط الربط المرورية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن تنفيذ هذه الأعمال الفنية يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمشهد الحضاري وتحسين الهوية البصرية للمحاور والطرق الرئيسية، من خلال الدمج بين تطوير البنية التحتية وإضفاء الطابع الجمالي والحضاري على مختلف المشروعات العمرانية، بما يُحوّل المساحات أسفل الكباري إلى عناصر جذب بصري تعكس الهوية التاريخية والثقافية للعاصمة.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن الجداريات تحمل طابعًا تاريخيًا مستوحى من طبيعة المنطقة ومحيطها التراثي القريب من القاهرة التاريخية، حيث تضم مجموعة من لوحات الفسيفساء والرسومات الفنية التي تعكس الملامح الحضارية والتراثية للمكان، في تصميمات تهدف إلى تقديم سرد بصري متكامل يُجسد تاريخ المنطقة وهويتها العمرانية.

وأشار المحافظ إلى أن طول الجداريات المنفذة يبلغ نحو 160 مترًا طوليًا، بما يُشكل بانوراما فنية ممتدة على طول الموقع، خاصة في ظل الأهمية البصرية للمكان الذي يشهد حركة مرورية كثيفة يوميًا، باعتباره نقطة عبور رئيسية للقادمين من الأوتوستراد والمقطم ومنشأة ناصر والمتجهين إلى وسط القاهرة ومدينة نصر عبر محور صلاح سالم.

وأوضح محافظ القاهرة أن أعمال الجداريات تتزامن مع تنفيذ خطة تطوير متكاملة بمحيط كوبري الأباجية، تشمل رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتحسين أعمال التنسيق الحضاري وزيادة المساحات الخضراء والعناصر الجمالية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة وإعادة صياغة المشهد الحضاري للمناطق الحيوية بالقاهرة بصورة تليق بمكانة العاصمة التاريخية.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك لتفقد مشروع نقل وتطوير موقف السيدة عائشة، حيث أوضح محافظ القاهرة أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين الحركة المرورية بالمناطق الحيوية، إلى جانب تحقيق الانضباط المروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم المواقف العشوائية وتطوير البنية التحتية.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن موقف السيدة عائشة القديم كان مقامًا بصورة مؤقتة بجوار مسجد المسبح بميدان السيدة عائشة، وهو ما تسبب في حدوث كثافات مرورية وضغط كبير على المنطقة المحيطة. وفي إطار أعمال التطوير الجارية بالمنطقة عقب إزالة الكوبري القديم، تم نقل الموقف إلى موقعه الجديد الذي يبعد نحو 500 متر عن الموقع السابق، ليستوعب ما يقرب من ألف سيارة، مع الحفاظ على خطوط السير الحالية البالغ عددها 14 خطًا.

وأكد المحافظ أن تنفيذ الموقف الجديد يأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مواقف حضارية وآمنة تدعم سهولة التنقل، إلى جانب الإسهام في الحد من التكدسات المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يتواكب مع مشروعات التطوير العمراني الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المنطقة المجاورة للموقف الذي تمت إزالته تشهد حاليًا أعمال ترميم وتطوير لعددٍ من المساجد والمواقع الأثرية بمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحياء التراث الإسلامي والحفاظ على الهوية الحضارية والمعمارية المصرية.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على المساجد والأضرحة ذات القيمة التاريخية والأثرية، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للعمارة الإسلامية في مصر، وتعزيز الوعي بقيمة التراث التاريخي والثقافي للعاصمة. وأضاف أن أعمال الترميم تشمل عددًا من المعالم المهمة، من بينها مسجد المسبح، ومسجد الغوري، إلى جانب ترميم مئذنتي قوصون والتربة السلطانية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة إحياء المناطق التاريخية ورفع كفاءتها بما يليق بمكانتها التراثية والسياحية.