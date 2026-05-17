تريزيجيه يقترب من المشاركة أساسيا فى تشكيل الأهلي أمام المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 09:30 مساءً - اقترب محمود تريزيجيه لاعب الأهلي من التواجد فى النشكيل الأساسي لفريقه في مباراة المصري الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الختامية من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب تريزيجيه عن المشاركة أساسيا فى مباراة إني الماضية بسبب الإصابة بجرح قطعي أعلى الركبة، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي وينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي، ويعلن جاهزيته للمشاركة فى المباراة.



تريزيجيه ينتظم في مران الأهلي الجماعي



انتظم محمود حسن تريزيجيه فى المران الجماعي للأهلى خلال الأيام الماضية على ملعب مختار التتش ‏بمقر الجزيرة، حيث تعافى تريزيجيه من الإصابة بجرح قطعي أعلى الركبة تعرض له خلال مباراة الزمالك، وشارك بصورة طبيعية في فقرات ‏المران، بعد أن أنهى برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني.

وواصل الأهلى تدريباته لمباراة المصري، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، أعقبتها مجموعة من التدريبات الخططية والتخصصية، ‏قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب، في ختام منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏