صن داونز يهزم الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 09:30 مساءً - حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فوزًا مهمًا على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، ليُؤجل الحسم إلى مباراة الإياب في المغرب.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أوبيري موديبا في الدقيقة 37، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الفريق المغربي، ليمنح صن داونز أفضلية قبل موقعة العودة المقرر لها يوم 24 مايو الجاري بالعاصمة الرباط.

وشهدت المباراة بداية قوية من أصحاب الأرض، حيث كاد صن داونز أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 20 عبر خوليسو موداو، الذي انطلق من الجبهة اليمنى وأرسل عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن دفاع الجيش الملكي نجح في إبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة.

ورد الفريق المغربي بهجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 23، قادها الثلاثي يوسف الفحلي ومحمد ربيع حريمات، قبل أن تنتهي برأسية خطيرة من يونس عبد الحميد مرت أعلى العارضة بقليل، ليضيع هدف محقق للضيوف.

وفي الشوط الثاني، واصل صن داونز ضغطه الهجومي وأهدر أكثر من فرصة لتعزيز التقدم، أبرزها في الدقيقة 57 بعد تسديدة قوية علت العارضة بقليل، قبل أن يتألق الحارس أحمد رضا تكناوتي في الدقيقة 62 وينقذ انفرادًا خطيرًا ليُبقي آمال الجيش الملكي قائمة.

وأصيب رضا سليم بلعب الجيش الملكي (المعار إليه من الأهلي) ضد صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وغادر الملعب.

وتوقفت المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني لفترة وجيزة، بسبب عطل فني في تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، قبل أن تُستأنف بعد إصلاح الخلل واستقرار الأوضاع داخل الملعب.

وبات صن داونز على بعد خطوة من التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه، بعدما تأهل إلى النهائي عقب التفوق على الترجي التونسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

في المقابل، يتمسك الجيش الملكي بآماله في العودة، مستفيدًا من مباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره، سعيًا لاقتناص لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ تتويجه الوحيد عام 1985 تحت مسمى «كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري».

