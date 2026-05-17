اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الإثنين بختام الجولة 11 بمجموعة البقاء لدورى نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، عن أسماء حكام مباريات غد الإثنين، في ختام الجولة الحادية عشرة بالمرحلة النهائية لمجموعة البقاء في الموسم 67 لدوري (نايل) والذي يشهد 4 مواجهات، حيث يستضيف كهرباء الإسماعيلية ضيفه حرس الحدود على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً، وفي نفس التوقيت يواجه طلائع الجيش فريق فاركو على ملعب جهاز الرياضة، أما في الثامنة مساءً فيلتقي غزل المحلة، فريق الاتحاد السكندري على ملعب غزل المحلة، ويواجه المقاولون العرب، وادي دجلة على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وقد جاءت اختيارات أسماء أطقم الحكام لهذه المواجهات على النحو التالي:



- كهرباء الإسماعيلية × حرس الحدود: الدولي محمد معروف (حكماً للساحة)’ الدولي إسلام أبوالعطا وحامد الشحات (مساعدين)’ هيثم عثمان (حكماً رابعاً)’ الدولي محمد علي الشناوي وكريم زكي (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش × فاركو: السيد منير (حكماً للساحة)’ الدولي سمير جمال ومحمد فاروق (مساعدين)’ أحمد شهود (حكماً رابعاً)’ الدولي وائل فرحان ووليد عبد الرازق (تقنية الفيديو).

- غزل المحلة × الاتحاد السكندري: الدولي محمد الغازي (حكماً للساحة)’ الدولي يوسف البساطي وخالد حسام طه (مساعدين)’ إبراهيم محجوب (حكماً رابعاً)’ الدولي حسام عزب وأحمد طارق موسى (تقنية الفيديو).

- المقاولون العرب × وادي دجلة: محمد العتباني (حكماً للساحة)’ الدولي هاني خيري وأحمد شعبان (مساعدين)’ حسني سلطان (حكماً رابعاً)’ خالد الغندور وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).