أخبار اليمن : انفجار في الحديدة

أخبار اليمن : انفجار في الحديدة

سلامة الغذاء: 265 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

سلامة الغذاء: 265 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

د. أحمد رستم: التعداد العام ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصنع السياسات

د. أحمد رستم: التعداد العام ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصنع السياسات

سلامة الغذاء: تقييم المخاطر الغذائية يتم وفق أسس علمية دقيقة وتحاليل متخصصة

سلامة الغذاء: تقييم المخاطر الغذائية يتم وفق أسس علمية دقيقة وتحاليل متخصصة

دار الإفتاء تؤكد غدا الإثنين غرة ذى الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو

دار الإفتاء تؤكد غدا الإثنين غرة ذى الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو

الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي بمناسبة توليه مهام منصبه

الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي بمناسبة توليه مهام منصبه

تريزيجيه يقترب من المشاركة أساسيا فى تشكيل الأهلي أمام المصري

تريزيجيه يقترب من المشاركة أساسيا فى تشكيل الأهلي أمام المصري

صن داونز يهزم الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

صن داونز يهزم الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

الرئيسية أخبار مصرية

دار الإفتاء تؤكد غدا الإثنين غرة ذى الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دار الإفتاء تؤكد غدا الإثنين غرة ذى الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو

دار الإفتاء تؤكد غدا الإثنين غرة ذى الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 09:30 مساءً - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.   

 

قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية

وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية  فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

 

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، وعلي ذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو هو يوم عرفة، والاربعاء 27 مايو هو أول أيام عيد الاضحى المبارك.

 

تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

 

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بركلات الترجيح.. اتحاد العاصمة يتوج بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك 8 - 7

أخبار ذات صلة

0 تعليق