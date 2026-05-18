رئيس النواب الليبى : لن ننسى فضل ودعم مصر .. الملجأ الوحيد للعرب جميعا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 01:24 مساءً - أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن مصر دولة شقيقة وهى الداعم الدائم والملجأ الوحيد للعرب جميعا، مشيرا إلى أن علاقات مصر وليبيا متينة وراسخة وثابتة وتربط بين الشعبين الروابط المشتركة من اللغة والنسب والترابط الأخوي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، وهى الجلسة التي خصصها المجلس لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية، وذلك بحضور المستشار عقيلة صالح، وتأتي الجلسة في إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين مصر وليبيا، وبحث آليات تعزيز التنسيق البرلماني والسياسي بين البلدين، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم جهود التنمية والتعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

دعم مصر لليبيا في كل الأوقات

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي: إننا نعبر باسم مجلس النواب الليبي عن عميق شكرنا وتقديرنا لمجلس النواب المصري، ونؤكد على صدق الإرادة المشتركة للبلدين في التواصل والالتقاء والتعاون بيننا.

وتابع: "تحتل مصر مركزا متميزا بين الشعوب، وتتمع بشرف الضيافة عند أهلها، وترحيبها واستقبالها للمهاجرين وطلاب العلم واللاجئين السياسيين والباحثين عن الرزق، الجميع يتوجه إلى مصر ليجد الرحابة والامتنان، بلد يرحل الأمان إليه".

مصر تؤكد دعمها لوحدة الدولة الليبية

وأضاف "صالح"، أن علاقات الشعبين المصري والليبي تتجاوز المفهوم التقليدى وتتجاوز الجغرافيا والحدود، علاقة الجار بالأخ، والدم بالدم، واستكمل: الليبيون لم ولن ينسوا فضل مصر، فهى الملجأ الوحيد ليس لليبيا بحسب بل للعرب، روابط لا انفصام لها، تربطها اللغة والنسب والأخوة، منذ مئات السنين، هذا الجوار الطيب وعلاقة ذات قوة راسخة وما أنتجته بين الشعبين من علاقات راسخة فصمدت في وجه المؤامرات والأزمات، وكان ولازال لمصر مواقفها الداعمة والمساندة للشعب الليبي دون قيد أو شرط.