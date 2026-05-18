عقيلة صالح أمام مجلس النواب : مصر مركز إشعاع للجميع.. وإعلامها ومثقفيها دعموا ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 01:24 مساءً - أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن مصر هى ملجأ للجميع فى كل المنعطفات، وأن مصر قدمت دعماً غير محدود لليبيا لمواجهة الاستعمار الإيطالي، رغم أنه في ذات الوقت كانت مصر تواجه الاستعمار الإنجليزي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي والمخصصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية، وذلك بحضور المستشار عقيلة صالح.

وأشار إلي أن الشعب المصري حين كان يقاوم الاستعمارالإنجليزي لم تتوقف مصر عن دعمها لليبيا وللمقاومة الليبية فى مواجهة الاستعمار، مشيرا إلى أن الإعلام المصري ومثقفيها ودبلوماسييها نقل كل ما تواجه ليبيا عبر التاريخ.

وأضاف، "كانت مصر قبلة للجميع وهو مركز الإشعاع"، مشددا على أنه فى فترة من الفترات حاول أعداء الأمة وضع أسلاك شائكة بين ليبيا ومصر لمنع إمدادات مصر للثوار فى ليبيا، إلا أن الدعم المصري وصل للثوار واستطاع الثوار مواجهة الاستعمار على إيطاليا.

تنسيق مستمر بيبن مصر ليبيا

وتشهد العلاقات المصرية الليبية تنسيقًا مستمرًا على مختلف المستويات السياسية والبرلمانية، فى ظل حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود استعادة الاستقرار في ليبيا، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم أمن واستقرار المنطقة.