البيت الأبيض: الصين ستشتري منتجات زراعية أمريكية مقابل 17 مليار دولار

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 11:18 صباحاً - جرى اتصال هاتفي اليوم بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، .

 

تناول الاتصال التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزيران الجهود الرامية لخفض التصعيد الاقليمي، وتجنب التداعيات الخطيرة لاستمرار وتيرة التصعيد التي تهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى التي ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين.

 

وفي هذا السياق، تطرق الاتصال إلى تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران واتفق الوزيران على أهمية استئناف هذا المسار وإنجاحه، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الازمة، بما يجنب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.

 

من جانبه وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، منوهاً في الوقت ذاته إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر، وضرورة الحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.

 

اتفق الوزيران على الأهمية البالغة للحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وجددا إدانة الاعتراف بما يسمى بجمهورية أرض الصومال لما يمثله ذلك من خرق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

أحمد صلاح

الكاتب

