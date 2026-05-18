رئيس بعثة الحج المصرية: تجهيز مخيمات القرعة بعرفات ومنى بخدمات جديدة لتيسير المناسك (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 02:18 مساءً - أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تجهيز مخيمات حجاج القرعة بمشعري عرفات ومنى، استعدادًا لاستقبال الحجاج بعد إعلان السلطات السعودية موعد وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري.

وأكد أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجه برفع درجة الاستعداد داخل بعثة حج القرعة، والتأكد من جاهزية المخيمات وتوفير جميع الخدمات التي تضمن للحجاج أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأوضح أن البعثة نجحت هذا العام في توفير مواقع مميزة لمخيمات الحجاج بمشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، مع وجود موقف للحافلات يتوسط المخيمات لتسهيل عملية النفرة إلى المزدلفة، مشيرًا إلى متابعة قيادات البعثة أعمال التجهيز ميدانيًا من خلال عدة جولات تفقدية.

وأشار إلى أنه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال موسم الحج، تم دعم المخيمات بأعداد كبيرة من المراوح وأجهزة التكييف مرتفعة الكفاءة، مع زيادة قدرة أجهزة التكييف من 24 ألفًا إلى 30 ألف وحدة، إلى جانب تشغيلها قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ.

وأضاف أن بعثة حج القرعة ستقدم هذا العام حقيبة ظهر لكل حاج، لاستخدامها أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، لحمل الوجبات الجافة والمستلزمات الشخصية.

وكشف عن استحداث خدمات جديدة لأول مرة، من بينها تركيب شاشات تليفزيونية داخل ساحات مخيمات عرفات، إلى جانب إذاعة داخلية، لتمكين الحجاج من متابعة خطبة يوم عرفة دون تزاحم.

وفيما يتعلق بمخيمات منى، أوضح أن البعثة وفرت موقعًا قريبًا من جسر الجمرات، كما تعاقدت على مخيمات ألمانية مكيفة، سيتم تجهيزها بالسجاد الجديد ووسائل راحة حديثة، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه إضافية مع الفصل بين الرجال والسيدات.

وناشد رئيس بعثة الحج الحجاج الالتزام بتعليمات البعثة والسلطات السعودية، وعدم مغادرة المخيمات بشكل فردي، حفاظًا على سلامتهم وضمان سهولة أداء المناسك.

وفي سياق متصل، أعلن وصول 21 ألفًا و661 حاجًا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، بينهم 18 ألفًا و261 حاجًا بمكة المكرمة، و3400 حاج بالمدينة المنورة، مع استمرار الجسر الجوي لنقل باقي الحجاج خلال الأيام المقبلة.

وأكدت البعثة استمرار جهودها بمطاري المدينة المنورة وجدة لتسهيل إجراءات الوصول، إلى جانب توفير حافلات حديثة مجهزة بأجهزة تتبع ودورات مياه، فضلًا عن خدمات شحن الحقائب بين مقار الإقامة والمطارات؛ تيسيرًا على الحجاج.