ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 12 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 02:18 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 12 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.