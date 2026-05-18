حدث منذ قليل .. سفينة فيروس هانتا تصل لهولندا وبدء عمليات التطهير وإعداد ترتيبات للحجر الصحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 02:18 مساءً - كشف موقع وكالة رويترز، عن أن سفينة الركاب الفاخرة التي كانت مركز تفشي فيروس هانتا وصلت إلى ميناء روتردام الهولندي اليوم الإثنين، حيث أعدت السلطات ترتيبات الحجر الصحي لأفراد الطاقم البالغ عددهم 23 فرداً، واثنين من الطاقم الطبي، المتبقين على متنها.

كانت السفينة "إم في هونديوس" التي ترفع العلم الهولندي تحمل حوالي 150 راكباً وطاقماً من 23 دولة عندما تم الإبلاغ لأول مرة عن مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي الحادة لمنظمة الصحة العالمية في 2 مايو.

وقال الموقع، إنه توفي 3 أشخاص - زوجان هولنديان ومواطن ألماني - منذ بداية تفشي المرض، وقد كانت السفينة، التي تديرها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز، قد علقت قبالة رأس فيردي، وجهتها النهائية المقصودة، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن منعت السلطات الركاب من النزول إلى الشاطئ بسبب تفشي المرض.

طلبت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي من إسبانيا إدارة عملية الإجلاء في جزر الكناري، وبعد ذلك غادرت السفينة إلى روتردام بطاقم أساسي واثنين من الطاقم الطبي الإضافي.

أعلنت سلطات الميناء المحلية عن تجهيز مرافق للحجر الصحي لبعض أفراد الطاقم غير الهولنديين، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيبقون هناك طوال فترة الحجر الصحي الموصى بها والبالغة 42 يومًا، كما ستخضع السفينة نفسها لعملية تعقيم.

وأوضح الموقع، إنه ينتشر فيروس هانتا، بشكل أساسي عن طريق القوارض، ولكنه قد ينتقل بين البشر في حالات نادرة وبعد مخالطة وثيقة ومطولة، وتستمر فترة الحضانة حوالي 6 أسابيع، تم وضع أفراد الطاقم والركاب الذين غادروا السفينة بالفعل والأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم في الحجر الصحي في عدة دول حول العالم.

يشمل التفشي الحالي ما يُسمى بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، الذي انتشر في الأرجنتين وتشيلي لعقود، وقد أفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بأن عينات السفن لا تُظهر أي تغيرات جوهرية في الفيروس.

يوم الجمعة، عدّلت منظمة الصحة العالمية عدد الحالات إلى 10 حالات بدلاً من 11 حالة، بعد أن جاءت نتيجة فحص حالة أمريكية غير حاسمة سلبية، وحتى 15 مايو، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 10 حالات - 8 حالات مؤكدة وحالتان محتملتان - بما في ذلك الوفيات الثلاث، وتوصي المنظمة بمراقبة وعزل المخالطين المعرضين لخطر كبير لمدة 42 يومًا بعد التعرض للفيروس، بينما تنصح المخالطين غير المعرضين لخطر كبير بمراقبة أنفسهم وطلب الرعاية الطبية في حال ظهور أي أعراض.